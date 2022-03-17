Сьогодні Макрон переговорить із Зеленським і Путіним

Макрон вживає заходи для припинення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні поговорить з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє il Fatto Quotidiano.

Як розповів Макрон під час своєї передвиборчої пресконференції, телефонна розмова з Зеленським та Путіним має відбутися «найближчими годинами».

Інших подробиць французькі видання не наводять.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба готуватися до великої війни у Європі, тож необхідно збільшити інвестиції на французьку армію.

Увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом.

Глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні. Вони наголосили на необхідноті притягнути Росію до відповідальності та підтримати уряд і народ України.