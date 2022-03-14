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    Макрон домовився з Байденом посилити санкції проти Росії

    Макрон домовився з Байденом посилити санкції проти Росії - Макрон домовився з Байденом посилити санкції проти Росії
    Макрон домовився з Байденом посилити санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Після цієї розмови президент Франції зателефонував до Володимира Зеленського

    Увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом. Про це інформує пресслужба Єлисейського палацу.

    Глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні. Вони наголосили на необхідноті притягнути Росію до відповідальності та підтримати уряд і народ України.

    Макрон і Байден домовилися підтримувати тісний контакт з цього приводу.

    Після цієї розмови президент Франції зателефонував до Володимира Зеленського.

    Макрон висловив свою повну підтримку та детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський Союз вирішив надати Україні на Версальському саміті. Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Києвом та Москвою. Найближчими днями вони продовжать координацію.

    Нагадаємо, Німеччина визначилась, коли відмовиться від нафти та вугілля з РФ.

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    Теги: Джозеф Байден санкції Еммануель Макрон президент уряд
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    Макрон домовився з Байденом посилити санкції проти Росії