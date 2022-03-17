Макрон закликав готуватися до великої війни у ​​Європі

Президент Франції хоче збільшити інвестиції в армію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба готуватися до великої війни у Європі, тож необхідно збільшити інвестиції на французьку армію. Про це він сказав, представляючи свою програму до президентських виборів 2022 року, пише Le Figaro.

«Ми знаходимося на переломному етапі, коли ми можемо змінити ситуацію», – сказав Макрон на пресконференції в Обервільє, на північ від Парижа, наголосивши на війні на порозі Європейського Союзу та глобальному виклику зміни клімату.

«Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті», ­– заявив президент Франції.

Зробити Францію більш самодостатньою країною буде ключовою метою, сказав чинний президент.

«Багато з речей, які ми повинні зробити сьогодні, під час кризи, і які нам доведеться зробити в найближчі місяці та роки, структурують життя нашої країни в довгостроковій перспективі», – додав він.

Макрон заявив, що кількість резервістів у військах буде збільшена вдвічі, а кількість сил внутрішньої безпеки (поліції та жандармерії) також збільшиться.

Нагадаємо, увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом.

Глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні. Вони наголосили на необхідноті притягнути Росію до відповідальності та підтримати уряд і народ України.