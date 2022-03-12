Шольц і Макрон поговорили з Путіним і зателефонували Зеленському

Лідери Франції та Німеччини поговорили з Путіним та Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним мали розмову з Володимиром Зеленським. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

«Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора», – повідомив Зеленський.

Провів розмову з канцлером @OlafScholz та Президентом @EmmanuelMacron. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

Перед цим лідери поговорили з Путіним. В офісі федерального канцлера Німеччини повідомили, що розмова з Шольца та Макрона з Путіним тривала 75 хвилин. А перед цим, вранці 12 березня, вони поспілкувалися із Зеленським. Однак деталі розмови не розкриваються.

«Канцлер і президент Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні та переходу до врегулювання дипломатичним шляхом. Було домовлено не розкривати деталей розмови», – повідомили в офісі канцлера.

Як повідомили російські ЗМІ, під час розмови з європейськими лідерами, Путін звинуватив «націоналістичні батальйони України» у начебто систематичному зриві операцій із порятунку населення, порушенні міжнародного гуманітарного права та закликав Макрона і Шольца «вплинути на київську владу, щоб злочинні дії націоналістичних батальйонів України були припинені». Окрім того, очільник Кремля вкотре назвав дії РФ «захистом Донбасу».

Сьогодні Зеленський заявив, що Росія припинила ставити ультиматуми. Це може свідчити про можливість почати справжні переговори.