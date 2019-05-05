Сьогодні у Північній Македонії пройде другий тур президентських виборів



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Вибори у Північній Македонії

Перші попередні результати голосування будуть відомі в ніч з неділі на понеділок

У неділю, 5 травня, в Північній Македонії пройде другий тур президентських виборів.

Згідно з результатами першого туру, на пост президента країни претендують висуванець правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичним союзом Стево Пендаровскі і кандидат від опозиції Гордана Силяновська Давкова.

За даними Державної виборчої комісії, у першому турі Стево Пендаровскі набрав 42,84% голосів виборців, а Гордана Силяновська Давкова – 42,24%.

Явка на виборах у першому турі склала трохи більше 42%.

Перші попередні результати голосування будуть відомі в ніч з неділі на понеділок.

Повноваження чинного президента Північної Македонії Георге Іванова закінчуються 12 травня.

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Джерело: Укрінформ