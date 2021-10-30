Сьогодні у Римі розпочинається дводенний саміт G20

На розчарування приймаючої сторони – Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі

Саміт стане першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки

Напередодні початку саміту G20, що відбудеться 30-31 жовтня, лідери країн Групи двадцяти зібралися у Римі, де у суботу та неділю відбудеться завершальний рік італійського головування на саміті. Представники країн, на які припадає 60% світового населення, 80% глобального ВВП та 75% експорту, обговорять нагальні питання, серед яких окрему увагу отримають клімат, охорона здоров’я та стабільний розвиток.

Згідно з програмою саміту, о 10-й ранку (11:00 за Києвом) учасники зберуться у конгрес-центрі La Nuvola на церемонії рукостискання та «сімейного фото». Після цього відбудеться перша сесія – «Глобальна економіка та глобальне здоров’я».

Напередодні відбулась п’ятнична зустріч міністрів фінансів та охорони здоров’я.

Основний день саміту G20 передбачає зустріч представників таких країн, як, зокрема, США, Китай, Індія та Німеччина. Саме на них припадає близько 60% населення планети та понад 80% світового економічного виробництва.

Саміт стане першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки. Але, на розчарування приймаючої сторони – Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі.

Проте очікується, що голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін стежитимуть за перебігом дискусій з відеозв’язку.

Крім пандемії та її наслідків, міністри, як очікується, обговорять зусилля щодо прискорення відновлення світової економіки, розв’язання проблеми різкого зростання цін на енергоносії та збоїв у ланцюгах постачання, які торкнулися низки ключових галузей промисловості по всьому світу.

Лідери G20 також підпишуть угоду про мінімальну глобальну податкову ставку в 15% для великих компаній, яку було завершено раніше цього місяця.

Крім того, клімат стане однією з головних тем обговорення на саміті, який проводиться лише за кілька днів до кліматичного саміту ООН COP26 у Шотландії, початок якого запланований у неділю.

Нагадаємо, Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.