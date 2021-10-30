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    Пенсії проіндексують по-новому: що зміниться

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    У пенсіонерів, які досягли 70-річного віку та мають необхідний стаж, пенсія має бути не менше 3 тис. грн - Пенсії проіндексують по-новому: що зміниться
    У пенсіонерів, які досягли 70-річного віку та мають необхідний стаж, пенсія має бути не менше 3 тис. грн

    Індексація пенсій в Україні запланована на березень 2022 року

    Пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телеканалу «Україна».

    Як пояснив Гетманцев, індексація пенсій буде проведена для всіх категорій пенсіонерів в Україні.

    «Ми провели індексацію пенсій в цьому році, минулого року і проведемо індексацію в наступному році, причому не так, як було раніше – не проводилася індексація військовим і науковим працівникам. Ми проведемо індексацію всім», – розповів народний депутат.

    Він зазначив, що в низьких соціальних стандартах винне «заморожування» виплат шляхом зменшення прожиткового мінімуму у два рази від розміру фактичних витрат.

    Індексація пенсій в Україні запланована на березень 2022 року. Як зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, вона пройде за однаковими правилами для всіх пенсіонерів в країні.

    У пенсіонерів, які досягли 70-річного віку і мають необхідний стаж (35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок) – пенсія повинна стати не менше 3 тисяч гривень.

    Яка пенсія в Україні зараз

    Середня пенсія в Україні - від 2000 до 3000 тисяч гривень. Такі виплати отримує понад 38% пенсіонерів (близько 4,19 млн осіб).

    Менш як 2000 гривень в Україні отримує 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб)

    Від 5000 до 10000 гривень отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб)

    Понад 10000 гривень отримує 3,9% пенсіонерів (433,5 тисячі осіб)

    Джерело: rbc.ua

    Теги: пенсіонери економіка пенсія стаж
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    Пенсії проіндексують по-новому: що зміниться