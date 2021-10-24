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    Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини

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    Папа Римський&nbsp;наголосив, що настав час перейти від слів до дій - Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини

    Папа Римський наголосив, що настав час перейти від слів до дій

    Фото з відкритих джерел

    «Потрібно «назвати по імені та прізвищу труднощі», які людство покликане долати в постпандемічний період» – Франциск

    Папа Римський Франциск закликав саміт G20 визнати існуючу асиметрію в світі, зокрема, щодо доступу до медичного забезпечення у зв’язку з пандемією Covid-19. Про це заявив глава католицької церкви в інтерв’ю для аргентинського державного інформагентства «Télam», передає Vatican News.

    Зазначається, що за тиждень до зустрічі глав держав і урядів найбагатших країн світу, Святіший Отець висловив побажання, аби вона послужила для «зменшення напруження на глобальному рівні» перед обличчям «ескалації насильства, що викликає виключно насильство».

    Крім цього, папа Римський наголосив, що настав час перейти від слів до дій.

    «Партія розігрується саме тепер», – сказав папа Франциск, ще раз підкресливши, що з вийти з пандемії зможемо виключно разом.

    За його словами, потрібно «назвати по імені та прізвищу труднощі», які людство покликане долати в постпандемічний період.

    Цей принцип, зауважив Франциск, стосується також і кліматичної конференції Cop26, яка пройде у шотландському Ґлазґо з 1 до 12 листопада.

    Нагадаємо, папа Римський Франциск закликав людей вакцинуватися.

    Як повідомлялося, папа Римський Франциск може приїхати в Україну у 2022 році.

    Теги: саміт Папа Римський саміт великої двадцятки вакцинація коронавірус
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    Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини