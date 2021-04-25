Сьогодні у США вручатимуть премію американської кіноакадемії «Оскар»
Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара претендують вісім картин
Сьогодні, пізно ввечері в Лос-Анджелесі відбудеться 93-а церемонія вручення премії американської кіноакадемії – Оскар. Про це повідомляється на офіційний сайт кінопремії.
Церемонія розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 3 годині ночі за Києвом) й проходитиме на двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у кінотеатрі «Долбі».
Крім того, продюсери 93-ї церемонії Оскар заздалегідь повідомили, що вона буде схожою на справжній фільм: виступам лауреатів буде відведено більше часу, ніж в попередні роки, а їхні захисні маски відіграватимуть особливу роль.
Хоча організатори Оскара 2021 вирішили відмовитися від використання зв’язку на зразок Zoom і проводити вручення в традиційному форматі, через пандемію право на відвідування шоу буде тільки у номінантів, їхніх гостей і ведучих.
Більш того, для тих претендентів на нагороду, які через коронавірусні обмеження не зможуть прибути до Лос-Анджелеса, будуть організовані локації в Європі – в Лондоні та Парижі.
Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара «Найкращий фільм» претендують вісім картин:
- «Манк» Девіда Фінчера
- «Земля кочівників» Хлої Чжао
- «Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна
- «Перспективна дівчина» Емеральд Феннел,
- «Звук металу» Даріуса Мардера
- «Батько» Флоріана Зеллера
- «Мінарі» Лі Айзека Чуна
- «Юда і чорний месія» Шака Кінга.
За статуетку в номінації «Найкраща актриса» змагатимуться:
- Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)
- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
- Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)
- Кері Малліган (Перспективна дівчина).
За перемогу на Оскарі 2021 у номінації «Найкращий актор» поборються:
- Різ Ахмед (Звук металу)
- Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)
- Ентоні Хопкінс (Батько)
- Гері Олдмен (Манк)
- Стівен Ян (Мінарі).
Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.
В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.
Перенесення «Оскара-2021» – четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му – через замах на президента США Рональда Рейгана.