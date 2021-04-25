Сьогодні у США вручатимуть премію американської кіноакадемії «Оскар»

Продюсери 93-ї церемонії Оскар заздалегідь повідомили, що вона буде схожою на справжній фільм

Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара претендують вісім картин

Сьогодні, пізно ввечері в Лос-Анджелесі відбудеться 93-а церемонія вручення премії американської кіноакадемії – Оскар. Про це повідомляється на офіційний сайт кінопремії.

Церемонія розпочнеться о 17:00 за місцевим часом (о 3 годині ночі за Києвом) й проходитиме на двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у кінотеатрі «Долбі».

Крім того, продюсери 93-ї церемонії Оскар заздалегідь повідомили, що вона буде схожою на справжній фільм: виступам лауреатів буде відведено більше часу, ніж в попередні роки, а їхні захисні маски відіграватимуть особливу роль.

Хоча організатори Оскара 2021 вирішили відмовитися від використання зв’язку на зразок Zoom і проводити вручення в традиційному форматі, через пандемію право на відвідування шоу буде тільки у номінантів, їхніх гостей і ведучих.

Більш того, для тих претендентів на нагороду, які через коронавірусні обмеження не зможуть прибути до Лос-Анджелеса, будуть організовані локації в Європі – в Лондоні та Парижі.

Цьогоріч на перемогу в головній номінації Оскара «Найкращий фільм» претендують вісім картин:

«Манк» Девіда Фінчера

«Земля кочівників» Хлої Чжао

«Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна

«Перспективна дівчина» Емеральд Феннел,

«Звук металу» Даріуса Мардера

«Батько» Флоріана Зеллера

«Мінарі» Лі Айзека Чуна

«Юда і чорний месія» Шака Кінга.

За статуетку в номінації «Найкраща актриса» змагатимуться:

Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)

Андра Дей (Сполучені Штати проти Біллі Холідей)

Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)

Френсіс Макдорманд (Земля кочівників)

Кері Малліган (Перспективна дівчина).

За перемогу на Оскарі 2021 у номінації «Найкращий актор» поборються:

Різ Ахмед (Звук металу)

Чедвік Боузман (посмертно, Ма Рейні: Мати блюзу)

Ентоні Хопкінс (Батько)

Гері Олдмен (Манк)

Стівен Ян (Мінарі).

Церемонії передуватиме 90-хвилинне попереднє шоу, яке включатиме виступи п’яти номінантів у категорії Оригінальна пісня, які були заздалегідь записані на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі та в Ісландії.

В ході вручення на сцену вийдуть як мінімум 15 зіркових гостей, які оголосять лауреатів. Серед них торішні переможці в особі Бреда Пітта, Лори Дерн, Хоакіна Фенікса, Рене Зеллвегер і Пон Джун-хо, а також Холлі Беррі, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Різ Уізерспун, Зендая, Анджела Бассетт, Марлі Метлін і Ріта Морено.

«Оскар-2021» мав відбутися 28 лютого, але з початком пандемії його відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти і випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

Правда, виняток торкнеться тільки 2020 року, коли звичайний прокат частково заморозили на тлі Covid-19.

Перенесення «Оскара-2021» – четвертий за всю історію церемонії. У 1938 році її не провела вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му – через замах на президента США Рональда Рейгана.