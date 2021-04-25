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    Ердоган і Алієв обговорили заяву Байдена про геноцид вірмен

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    Президент Ердоган провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим - Ердоган і Алієв обговорили заяву Байдена про геноцид вірмен
    Президент Ердоган провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Алієвим
    Фото: NTV

    Ердоган заявив, що спроби політизації зазначених подій і перетворення їх в інструмент тиску на Анкару не будуть корисні

    Президенти Туреччини і Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган і Ільхам Алієв провели телефонні переговори і обговорили спільні кроки двох країн на тлі заяви глави США Джо Байдена щодо геноциду вірмен. Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

    «У ході телефонної розмови глави держав засудили заяву президента США Джорджа Байдена про так званий геноцид вірмен», – йдеться в повідомленні.

    Алієв назвав слова американського глави «історичною помилкою«. На його думку, така заява – неприйнятна. Президент Азербайджану також зазначив, що слова Байдена завдали шкоди тенденціям на співпрацю, що формуються в регіоні.

    Як зазначили в Баку, заява американського лідера «спотворює історичну правду про події 1915 року і викликає жаль».

    В ході Першої світової війни в Османській імперії, за різними даними, загинули від 700 тис. до 1,5 млн вірмен, які проживали на території країни. Офіційно турецька влада вважає, що вбивства не були геноцидом.

    Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

    Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

    Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

    Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США геноцид геноцид вірмен Ільхам Алієв Сенат США
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