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    США нададуть Індії допомогу у зв’язку з критичною ситуацією з Covid-19

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    Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тис. інфікованих 

    Індія знову вийшла у світові лідери за кількістю хворих за добу

    Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з поширенням коронавірусу в цій країні. Про це повідомив в суботу ввечері держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого спалаху Covid-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я», – написав він у своєму Twitter.

    Додаткових подробиць глава американської дипломатії не навів.

    Індія знову вийшла в світові лідери за кількістю хворих за добу. Країна вже лідирувала за цим показником у вересні минулого року, коли відзначалося більше 90 тис. випадків інфікування за 24 години. Тепер цей показник значно збільшився: третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тис. інфікованих (в п’ятницю було виявлено 332730 випадків), і вже втретє поспіль це світовий антирекорд. Кількість смертей, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, зросло за 24 години на 2624 і склало 189544. В той самий час кількість одужань збільшилася за добу на 219838 і досягла 13867997. На лікуванні перебувають 2552940 пацієнтів з коронавірусом, що на 124324 більше, ніж добою раніше.
    Щеплення від коронавірусної інфекції в Індії за останню добу зробили 2901412 осіб, загальна кількість щеплених громадян склала 138379832.

    Як повідомлялося, Україна опинилася на другому місці за смертністю від Covid-19 в Європі.

    Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

    Теги: США Індія хвороби щеплення влада коронавірус
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