США нададуть Індії допомогу у зв’язку з критичною ситуацією з Covid-19

Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з поширенням коронавірусу в цій країні. Про це повідомив в суботу ввечері держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого спалаху Covid-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я», – написав він у своєму Twitter.

Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes.