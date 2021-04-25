США нададуть Індії допомогу у зв’язку з критичною ситуацією з Covid-19
Індія знову вийшла у світові лідери за кількістю хворих за добу
Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв’язку з ситуацією з поширенням коронавірусу в цій країні. Про це повідомив в суботу ввечері держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого спалаху Covid-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я», – написав він у своєму Twitter.
Our hearts go out to the Indian people in the midst of the horrific COVID-19 outbreak. We are working closely with our partners in the Indian government, and we will rapidly deploy additional support to the people of India and India's health care heroes.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 25, 2021
Додаткових подробиць глава американської дипломатії не навів.
Як повідомлялося, Україна опинилася на другому місці за смертністю від Covid-19 в Європі.
Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.