Україна – на 16-му місці в світі за рівнем поширення коронавірусу

Перше місце посідає США, де понад 32 млн виявлених випадків

Станом на ранок 25 квітня Україна перебуває на 16 місці у світі за рівнем поширеності коронавірусу – на її території зафіксовано 2 млн 071 142 випадки хвороби. Про це свідчать дані американського Університету Джона Хопкінса, що веде глобальний моніторинг епідемії.

У рейтингу захворюваності Україна знаходиться поруч з Мексикою та Перу.

При цьому перше місце посідає США (понад 32 млн виявлених випадків), друге – Індія (16 млн 610 тис.), третє – Бразилія (14 млн 308 тис.), четверте – Франція (5 млн 534 тис.) п'яте – Росія (4 млн 699 тис.).

Усього у світі зафіксовано 146 млн 110 тис. випадків коронавірусної хвороби. Жертвами пандемії стали 3 млн 096 тис. людей.

Як відомо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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