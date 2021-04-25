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    Пандемія коронавірусу

    Україна – на 16-му місці в світі за рівнем поширення коронавірусу

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    Жертвами пандемії у світі стали понад 3 мільйони осіб - Україна – на 16-му місці в світі за рівнем поширення коронавірусу
    Жертвами пандемії у світі стали понад 3 мільйони осіб
    Фото: pravda.com.ua

    Перше місце посідає США, де понад 32 млн виявлених випадків

    Станом на ранок 25 квітня Україна перебуває на 16 місці у світі за рівнем поширеності коронавірусу – на її території зафіксовано 2 млн 071 142 випадки хвороби. Про це свідчать дані американського Університету Джона Хопкінса, що веде глобальний моніторинг епідемії.

    У рейтингу захворюваності Україна знаходиться поруч з Мексикою та Перу.

    При цьому перше місце посідає США (понад 32 млн виявлених випадків), друге – Індія (16 млн 610 тис.), третє – Бразилія (14 млн 308 тис.), четверте – Франція (5 млн 534 тис.) п'яте – Росія (4 млн 699 тис.).

    Усього у світі зафіксовано 146 млн 110 тис. випадків коронавірусної хвороби. Жертвами пандемії стали 3 млн 096 тис. людей.

    Як відомо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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    Теги: Росія США Франція українці Індія Бразилія Україна хвороби коронавірус
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