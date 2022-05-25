Сорос у Давосі звинуватив Меркель у «спеціальних угодах» з Росією

Натомість мільярдер похвалив нинішнього канцлера Німеччини

Мільярдер Джордж Сорос заявив, що безальтернативність у постачанні енергоносіїв у Європу спричинили саме «спеціальні угоди» з Росією колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це він сказав під час промови на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає Politico.

«Залежність Європи від російського викопного палива залишається надмірною, здебільшого через меркантилістську політику, яку проводила колишня канцлерка Ангела Меркель. Вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини», – сказав Сорос.

Мільярдер також зазначив, що нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц «врешті-решт все ж робить правильні речі». Зокрема, робить кроки щодо відмови від «Північного потоку-2», збільшує витрати на оборону та відправляє зброю Україні.

Крім цього, Сорос похвалив прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який рішуче виступив за відмову, незважаючи на те, що країна отримує більшу частину ресурсів із РФ.

Раніше повідомлялося, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколя Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що того дня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Меркель же коротко прокоментувала слова Зеленського, заявивши, що досі вважає ті свої дії правильними. На запрошення приїхати до Бучі екс-канцлерка Німеччини не відреагувала жодним чином.