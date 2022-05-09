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    Меркель покарають? Посол Мельник розповів, як Німеччина оговтується від російської пропаганди

    Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не надає жодних коментарів щодо війни Росії в Україні - Меркель покарають? Посол Мельник розповів, як Німеччина оговтується від російської пропаганди
    Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель зараз не надає жодних коментарів щодо війни Росії в Україні
    фото з відкритих джерел

    Посол України в Німеччині вважає, що німецьке суспільство прокинулося й зрозуміло, яку пропаганду їм нав'язувала роками влада

    У німецькому суспільстві вже лунають заяви щодо політичної відповідальності колишнього керівництва, яке поставило країну у ризиковану залежність від Росії. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Зараз лунають голоси про те, що буде проводитися, якщо не парламентське розслідування, то принаймні в суспільному контексті німецькі ЗМІ, вони вже почали це робити, намагаються зрозуміти, як так сталося, що їхнє керівництво «загнало державу у кут» і не лише енергетичний», – сказав Мельник.

    Посол додав, що, зокрема, ексканцлер Ангела Меркель зараз не надає жодних коментарів.

    «Пані Меркель нині не коментує взагалі нічого, але, я думаю, що така позиція не зможе довго витримуватися, оскільки німецьке суспільство прокинулося, як «від холодного душу», від цієї війни, і зрозуміло, що ті «казки братів Грімм», які їм розповідали десятки років – що «це добре», що «зближення з Росією в інтересах Німеччини», що «ніяких ризиків від цієї залежності немає» - німці усвідомили, що це був величезний міф», – зазначив Мельник.

    Нагадаємо, раніше Мельник обурився тим, що у 2021 році Меркель, будучи канцлером Німеччини, особисто забороняла Україні купити 90 снайперських гвинтівок.

    Теги: росія окупанти Німеччина Ангела Меркель війна посол Андрій Мельник Україна окупація #stoprussia
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    Меркель покарають? Посол Мельник розповів, як Німеччина оговтується від російської пропаганди