  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Сотні жителів Камчатки замерзають у своїх домівках

    Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів
    На Камчатці у селах Мільковського району (Росія) люди скаржаться, що у своїх домівках їм доводиться завжди ходити у верхньому одязі через сильний холод. Також вони кажуть, що від холоду неможливо спати вночі. Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів.  Про це повідомляє «Сибирь.Реалии» Своєю чергою, працівники
    • Сьогодні, 16:28
    • Розсилка

    Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів

    На Камчатці у селах Мільковського району (Росія) люди скаржаться, що у своїх домівках їм доводиться завжди ходити у верхньому одязі через сильний холод.

    Також вони кажуть, що від холоду неможливо спати вночі. Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів. 

    Про це повідомляє «Сибирь.Реалии»

    Своєю чергою, працівники котельної заявили, що замість вугілля їм завезли суміш вугільного пилу, снігу і льоду. Таке паливо їм поставляють другий рік поспіль.

    Місцева влада запевняє, що знає про дану проблему і обіцяє писати претензії поставщику палива.

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ