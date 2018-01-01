Сотні жителів Камчатки замерзають у своїх домівках
- Сьогодні, 16:28
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Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів
На Камчатці у селах Мільковського району (Росія) люди скаржаться, що у своїх домівках їм доводиться завжди ходити у верхньому одязі через сильний холод.
Також вони кажуть, що від холоду неможливо спати вночі. Температура повітря в будинках не перевищує +16 градусів.
Про це повідомляє «Сибирь.Реалии»
Своєю чергою, працівники котельної заявили, що замість вугілля їм завезли суміш вугільного пилу, снігу і льоду. Таке паливо їм поставляють другий рік поспіль.
Місцева влада запевняє, що знає про дану проблему і обіцяє писати претензії поставщику палива.