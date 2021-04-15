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    США депортують російських дипломатів і введуть нові санкції

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    • Розсилка
    США депортують російських дипломатів і введуть нові санкції - США депортують російських дипломатів і введуть нові санкції
    США депортують російських дипломатів і введуть нові санкції
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки

    ️США вишлють з країни десять російських дипломатів і введуть нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

    Як стало відомо, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки.

    Такі заходи стануть відповіддю на втручання Росії у вибори президента США і приписувані їй хакерські атаки через програмне забезпечення фірми SolarWinds, відзначає видання.

    Про намір Вашингтона ввести нові санкції відносно Москви аж до висилки дипломатів повідомлялося раніше. Зазначалося, що висилка розглядається стосовно російських «співробітників розвідки», що знаходяться в США під «дипломатичним прикриттям».

    Теги: США вибори санкції
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