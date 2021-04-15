Байден порадив людству готуватися до нових хвороб

Подібні пандемії — один з актуальних питань, з якими доводиться працювати його адміністрації

Президент США Джо Байден заявив, що вважає за потрібне вже зараз готуватися до наступної пандемії, з якою зіткнеться людство.

Про це він сказав в ході виступу в Білому домі,

"Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися", — зауважив він.

Байден пояснив, що подібні пандемії — один з актуальних питань, з якими його адміністрації потрібно обов'язково працювати.

У МОЗ заявили, що 403 553 людини було щеплено проти Covid-19 від початку вакцинальної кампанії, при цьому 15 152 людини щеплено проти Covid-19 за добу 13 квітня 2021 року. Цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer.

Також Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.