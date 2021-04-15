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    Байден порадив людству готуватися до нових хвороб

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    Джо Байден порадив людству готуватися до нових хвороб - Байден порадив людству готуватися до нових хвороб
    Джо Байден порадив людству готуватися до нових хвороб
    Фото: з відкритих джерел

    Подібні пандемії — один з актуальних питань, з якими доводиться працювати його адміністрації

    Президент США Джо Байден заявив, що вважає за потрібне вже зараз готуватися до наступної пандемії, з якою зіткнеться людство.

    Про це він сказав в ході виступу в Білому домі,

    "Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися", — зауважив він.

    Байден пояснив, що подібні пандемії — один з актуальних питань, з якими його адміністрації потрібно обов'язково працювати.

    У МОЗ заявили, що 403 553 людини було щеплено проти Covid-19 від початку вакцинальної кампанії, при цьому 15 152 людини щеплено проти Covid-19 за добу 13 квітня 2021 року. Цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer.

    Також Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.

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    Теги: США Україна транспорт
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