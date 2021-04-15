Всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України

Ентоні Блінкен розповів про реакцію НАТО на дії РФ

Всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України

Стягування військ РФ на кордоні з Україною засудили країни-члени НАТО. Всі тридцять країн підтримали Україну. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Брюсселі.

За словами Блинкена, всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України. Всі вони чекають від Росії дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.

«Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість», – говорить Блінкен.

За словами Блінкена, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.

«Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму і поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України«», – зазначив Блінкен.

Він зазначив, що із-за російської агресії на сході України з березня цього року загинули 12 українських військових.

Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводиться стримано.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.