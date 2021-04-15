Всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України
Всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України
Стягування військ РФ на кордоні з Україною засудили країни-члени НАТО. Всі тридцять країн підтримали Україну. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Брюсселі.
За словами Блинкена, всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля кордонів України. Всі вони чекають від Росії дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.
«Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість», – говорить Блінкен.
За словами Блінкена, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.
«Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму і поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України«», – зазначив Блінкен.
Він зазначив, що із-за російської агресії на сході України з березня цього року загинули 12 українських військових.
Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводиться стримано.
Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.
Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».
До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.