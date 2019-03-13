США не будуть припиняти польоти Boeing 737 MAX 8
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У FAA наразі не виявили якихось проблем у роботі літака
Сполучені Штати Америки поки не мають наміру припиняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи в Ефіопії.
Про це йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter відомства.
У FAA заявили, що наразі не виявили якихось проблем у роботі цього літака.
«До цього часу ми не виявили системних проблем у функціонуванні (Boeing 737 MAX 8, - ред.) і не маємо підстав для призупинення експлуатації лайнера», - йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації.
В управлінні підкреслили, що інші органи цивільної авіації також не надали інформації, яка могла б виправдати призупинення експлуатації лайнера.
Водночас FAA продовжує ретельно вивчати «всю доступну інформацію» та характеристику безпеки лайнера, отриману від операторів і пілотів Boeing 737 Max.
«Якщо будуть виявлені якісь проблеми, що впливають на придатність літака до польоту, FAA вживе негайних заходів» , - йдеться в заяві.
UPDATED #FAA Statement regarding @Boeing 737 MAX. pic.twitter.com/HxObBr7qRf— The FAA (@FAANews) 12 березня 2019 р.
Раніше понад 25 авіакомпаній призупинили використання літаків Boeing цієї моделі.
Це, зокрема, авіакомпанії Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.
Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.
Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.