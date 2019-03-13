США не будуть припиняти польоти Boeing 737 MAX 8



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У FAA наразі не виявили якихось проблем у роботі літака

Сполучені Штати Америки поки не мають наміру припиняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи в Ефіопії.

Про це йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter відомства.

У FAA заявили, що наразі не виявили якихось проблем у роботі цього літака.

«До цього часу ми не виявили системних проблем у функціонуванні (Boeing 737 MAX 8, - ред.) і не маємо підстав для призупинення експлуатації лайнера», - йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації.

В управлінні підкреслили, що інші органи цивільної авіації також не надали інформації, яка могла б виправдати призупинення експлуатації лайнера.

Водночас FAA продовжує ретельно вивчати «всю доступну інформацію» та характеристику безпеки лайнера, отриману від операторів і пілотів Boeing 737 Max.

«Якщо будуть виявлені якісь проблеми, що впливають на придатність літака до польоту, FAA вживе негайних заходів» , - йдеться в заяві.

Раніше понад 25 авіакомпаній призупинили використання літаків Boeing цієї моделі.

Це, зокрема, авіакомпанії Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.