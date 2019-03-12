Три країни Європи закрили повітряний простір для Boeing 737 МAX 8



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Рішення про закриття повітряного простору були ухвалені після авіакатастрофи в Ефіопії

Франція, Німеччина та Ірландія вирішили закрити повітряний простір для літаків Boeing 737 МAX 8.

Про це 12 березня повідомили відповідальні міністерства в кожній з цих країн.

Рішення про закриття повітряного простору були ухвалені після авіакатастрофи в Ефіопії. Вони передбачають, що літакам Boeing 737 МAX 8 взагалі заборонено навіть пролітати у повітряному просторі країн.

Окрім цього, ще низка країн відмовилися від використання цього літака. Серед них: Велика Британія, Сінгапур, Австралія, Китай, Мексика та Південна Корея.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Джерело: ТСН