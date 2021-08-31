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    США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня

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    США і далі будуть видавати візи афганцям - США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня
    США і далі будуть видавати візи афганцям
    Фото з відкритих джерел

    Робота аеропорту в Кабулі є пріоритетом

    США обговорюють зі світовими партнерами ситуацію в Афганістані. Йдеться про роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня. Про це стало відомо із трансляції Білого дому у Twitter.

    За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, робота аеропорту в Кабулі є пріоритетом.

    «Ми зараз працюємо з партнерами в цьому регіоні над тим, як його тримати в робочому, операційному стані», – сказала Псакі.

    Вона додала, що подібні переговори ведуться також і щодо регіональних повітряних гаваней.

    Також Псакі запевнила, що США і далі будуть продовжувати роботу над видачею віз афганцям, які допомагали американцям в Афганістані.

    Нагадаємо, що США не виключають нові атаки терористів в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів.

    Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із закликом до талібів не заважати жителям Афганістану та іноземцям покинути країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися.

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    Теги: Росія США ООН Китай Пентагон робота
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    США обговорюють зі світом роботу аеропорту в Кабулі після 31 серпня