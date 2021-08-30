Президент Зеленський вилетів до США, світ дякує українським військовим. Новини 30 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 30 серпня

Президент Зеленський вилетів до США

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським вилетіла у США. Після зустрічі з Джо Байденом президент України попрямує до Каліфорнії. Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена з 31 серпня на 1 вересня пов’язано з питанням завершення евакуації США людей з Афганістану.

У них великі серця». Врятовані афганці розхвалюють українських солдатів у західних ЗМІ

Україна знову опинилася на перших шпальтах західної преси через героїзм наших військових. Так, друга за популярністю канадська щоденна газета The Globe and Mail описала, як український спецназ організував евакуацію афганських перекладачів, які працювали з канадійцями.

Нагадаємо, у найважчу в Кабулі ніч з 15 на 16 серпня Україна змогла евакуювати літак зі своїми та іноземними громадянами у час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися з аеропорту.

Податкова амністія: Мінфін оприлюднив інструкцію з подачі декларації

Із 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів. Також Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян. Крім того, Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються.

Скільки українців зникли безвісти в Криму та Донбасі. МЗС назвав цифри

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зниклими безвісти вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів. У Криму та Севастополі від початку російської окупації щонайменше 44 людини стали жертвами насильницьких зникнень.

Як заявив експредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, кримчани не робили вільного вибору стати частиною Росії, це була цілеспрямована російська операція із захоплення півострову. Тим часом відомий дипломат пояснив, чому змінилася стратегія деокупації Криму.