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    «Талібан» відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі

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    Таліби відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі - «Талібан» відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі
    Таліби відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі
    Фото: Associated Press

    Таліби вважають, що в цьому нема потреби

    Представник катарського політичного відділення радикального руху «Талібан» Мохаммад Сохаїл Шахін відхилив пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про створення зони безпеки в Кабулі для продовження гуманітарних операцій. Про це інформує France Inter.

    «У цьому нема потреби. Афганістан незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або Великобританії?», – заявив він.

    Також, за його словами після 31 серпня кожен афганець зможе виїжджати за кордон, якщо він цього побажає.

    «Але, як і в будь-якій країні, йому необхідні будуть документи – паспорт і віза», – резюмував Шахін.

    Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

    У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.

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    Теги: США Афганістан документи Талібан кордон
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    «Талібан» відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі