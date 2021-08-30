«Талібан» відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі

Таліби відкинув ідею про створення зони безпеки в Кабулі

Таліби вважають, що в цьому нема потреби

Представник катарського політичного відділення радикального руху «Талібан» Мохаммад Сохаїл Шахін відхилив пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про створення зони безпеки в Кабулі для продовження гуманітарних операцій. Про це інформує France Inter.

«У цьому нема потреби. Афганістан незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або Великобританії?», – заявив він.

Також, за його словами після 31 серпня кожен афганець зможе виїжджати за кордон, якщо він цього побажає.

«Але, як і в будь-якій країні, йому необхідні будуть документи – паспорт і віза», – резюмував Шахін.

Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.