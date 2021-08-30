Таліби розстріляли відомого афганського музиканта

Музиканта вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан і розстріляли

Бойовики руху «Талібан» вбили афганського виконавця пісень і народної музики Фавада Андарабі. Про це повідомив у Twitter колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі.

«Жорстокість «Талібану» триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам», – зазначив він.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Син співака у коментарі TimesNow підтвердив інформацію про вбивство. Музиканта вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан і розстріляли.

Це сталося за кілька днів після того, як лідери «Талібану» запровадили в Афганістані нові правила, зокрема заборону на музику і вимогу про супровід жінок на вулицях.

До слова, сходознавець та дипломат, який провів в Афганістані 10 років, пояснив причини масової евакуації громадян з країни, захопленої талібами.

Нагадаємо, таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі».