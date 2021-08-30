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    Таліби розстріляли відомого афганського музиканта

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    Фавад Андарабі своїми піснями &laquo;просто доставляв радість долині і її жителям&raquo; - Таліби розстріляли відомого афганського музиканта

    Фавад Андарабі своїми піснями «просто доставляв радість долині і її жителям»

    Скріншот з відео

    Музиканта вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан і розстріляли

    Бойовики руху «Талібан» вбили афганського виконавця пісень і народної музики Фавада Андарабі. Про це повідомив у Twitter колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі.

    «Жорстокість «Талібану» триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам», – зазначив він.

    Син співака у коментарі TimesNow підтвердив інформацію про вбивство. Музиканта вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан і розстріляли.

    Це сталося за кілька днів після того, як лідери «Талібану» запровадили в Афганістані нові правила, зокрема заборону на музику і вимогу про супровід жінок на вулицях.

    До слова, сходознавець та дипломат, який провів в Афганістані 10 років, пояснив причини масової евакуації громадян з країни, захопленої талібами.

    Нагадаємо, таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі».

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    Теги: Афганістан музика тероризм вбивство Ісламська держава Талібан
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    Таліби розстріляли відомого афганського музиканта