Таліби розстріляли відомого афганського музиканта

Бойовики руху «Талібан» вбили афганського виконавця пісень і народної музики Фавада Андарабі. Про це повідомив у Twitter колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі.

«Жорстокість «Талібану» триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам», – зазначив він.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH