Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі: ліквідували терориста-смертника
США підірвали терориста, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту
Представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу. За його словами, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту. Про це повідомляє канал CNN.
Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший – від ракетного удару, а другий стався внаслідок детонації вибухівки, що була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.
Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. Водночас таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шість людей, зокрема четверо дітей.
«Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз в майбутньому», – сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.
Нагадаємо, сьогодні в Кабулі пролунав потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.
У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.
За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.
До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.
Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.