Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі: ліквідували терориста-смертника

США підірвали терориста, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту

Представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу. За його словами, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту. Про це повідомляє канал CNN.

Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший – від ракетного удару, а другий стався внаслідок детонації вибухівки, що була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.

Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. Водночас таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шість людей, зокрема четверо дітей.

«Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз в майбутньому», – сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.

Нагадаємо, сьогодні в Кабулі пролунав потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.