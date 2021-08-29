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    Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі: ліквідували терориста-смертника

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    У Кабулі 29 серпня прогримів черговий вибух - Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі: ліквідували терориста-смертника
    У Кабулі 29 серпня прогримів черговий вибух
    Фото: edition.cnn.com

    США підірвали терориста, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту

    Представник Пентагону підтвердив, що американські війська здійснили ракетний удар по території Кабулу. За його словами, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту. Про це повідомляє канал CNN.

    Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший – від ракетного удару, а другий стався внаслідок детонації вибухівки, що була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.

    Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. Водночас таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шість людей, зокрема четверо дітей.

    «Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але наразі у нас немає жодних ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз в майбутньому», – сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.

    Нагадаємо, сьогодні в Кабулі пролунав потужний вибух, а пізніше з'ясувалося, що це військові США завдали ракетного удару.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Як повідомлялося, Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Ще 15 військових США були поранені.

    Теги: вибух ЗМІ США Австралія Міноборони діти УДАР чиновник військові Велика Британія Пентагон безпілотник населення
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    Пентагон розкрив деталі удару в Кабулі: ліквідували терориста-смертника