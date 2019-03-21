США перекидає до Європи 1,5 тисячі військових



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Військовослужбовці США прибуватимуть до Німеччини та Польщі протягом кількох найближчих днів

Понад 300 американських військових прибули в четвер зі своєї бази Техасі до Німеччини

Сполучені Штати швидкими темпами перекидають до Німеччини й Польщі близько 1,5 тис. військовослужбовців з метою випробування на практиці стратегії швидкого розгортання військ у Європі. Про це повідомило в четвер американське інформагентство АР.

«Понад 300 американських військових прибули в четвер зі своєї бази Техасі до Німеччини в рамках першого тестування нової американської стратегії швидкого розгортання американських військ у Європі з метою посилення стримуючого впливу НАТО на можливу російську агресію», - зауважується в повідомленні.

Зазначається, що це лише частина масштабної передислокації американських військ, що в загальній кількості охоплює передислокацію близько 1,5 тис. військовослужбовців. Очікується, що решта контингенту прибуде до Німеччини й Польщі впродовж ближчих днів.

Наказ на масштабну передислокацію був відданий приблизно тиждень тому. Це включає, в тому числі, підготовку й транспортування танків Abrams, БМП Bradley, а також іншого озброєння, зосередженого наразі в Європі, зокрема, в Нідерландах.

«Мета полягає в забезпеченні та посиленні боєготовності, а також відпрацюванні взаємодії з нашими союзниками по НАТО, такими як Німеччина й Польща», - прокоментував маневри представник американського командування генерал-майор Джон Гронскі.

«Сьогодні в Німеччині нараховується близько 34 тис. американських військовослужбовців», - зауважується в повідомленні.