Трамп планує надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО



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Дональд Трамп має намір надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО

«Як я сказав президентові Болсонаро, я також маю намір надати Бразилії статус основного союзнику поза НАТО», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп має намір надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО, що забезпечить країні пільги союзника в Північноатлантичному Альянсі, зокрема, щодо поставок зброї і військової техніки.

Про це глава Білого дому заявив у вівторок, за результатами переговорів з новим президентом Бразилії Жаїром Болсонаро, повідомляє CNN.

«Як я сказав президентові Болсонаро, я також маю намір надати Бразилії статус основного союзнику поза НАТО», - сказав Трамп після зустрічі з бразильським лідером.

Він додав, що підтримав би і членство Бразилії в Альянсі, якщо б це було можливим.

Нагадаємо, що у січні президента Бразилії Жаїра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року.

Зазначимо, на Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни. Прийшовший на зустріч політика з виборцями чоловік поранив його ножем в живіт.

Також повідомлялося, що новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару 1 січня 2019 року офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію.

До слова, напередодні Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії. Він заявив, що Google «допомагає Китаю і їх військовим, але не США».

Слід також зазначити, що країни НАТО збільшили свої витрати на оборонумайже на 4% за рік.