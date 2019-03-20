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    У світі

    Трамп планує надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО

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    Дональд Трамп має намір надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО - Трамп планує надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО
    Дональд Трамп має намір надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО

    «Як я сказав президентові Болсонаро, я також маю намір надати Бразилії статус основного союзнику поза НАТО», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп має намір надати Бразилії статус основного союзника поза НАТО, що забезпечить країні пільги союзника в Північноатлантичному Альянсі, зокрема, щодо поставок зброї і військової техніки.

    Про це глава Білого дому заявив у вівторок, за результатами переговорів з новим президентом Бразилії Жаїром Болсонаро, повідомляє CNN.

    «Як я сказав президентові Болсонаро, я також маю намір надати Бразилії статус основного союзнику поза НАТО», - сказав Трамп після зустрічі з бразильським лідером.

    Він додав, що підтримав би і членство Бразилії в Альянсі, якщо б це було можливим.

    Нагадаємо, що у січні президента Бразилії Жаїра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року. 

    Зазначимо, на Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни. Прийшовший на зустріч політика з виборцями чоловік поранив його ножем в живіт.

    Також повідомлялося, що новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару 1 січня 2019 року офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію.

    До слова, напередодні Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії. Він заявив, що Google «допомагає Китаю і їх військовим, але не США».

    Слід також зазначити, що країни НАТО збільшили свої витрати на оборонумайже на 4% за рік.

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