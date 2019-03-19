Трамп не проти вступу Бразилії у НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп підтримав бажання Бразилії на вступ до НАТО

За словами американського лідера, відносини між США і Бразилією «ніколи не були настільки близькими»

США розглядають можливість членства Бразилії в НАТО або іншому альянсі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Трамп також підтримує бажання цієї країни на вступ в Організацію економічного співробітництва та розвитку.

«Ми дуже серйозно розглядаємо це, чи то НАТО, чи щось інше, що пов'язане з союзом», - сказав Трамп на зустрічі з президентом Бразилії Жаиром Болсонару у Вашингтоні.

За його словами, відносини між США і Бразилією «ніколи не були настільки близькими».

Нагадаємо, що у січні президента Бразилії Жаїра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року.

Зазначимо, на Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни. Прийшовший на зустріч політика з виборцями чоловік поранив його ножем в живіт.

Також повідомлялося, що новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару у вівторок, 1 січня, офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію.

До слова, напередодні Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії. Він заявив, що Google «допомагає Китаю і їх військовим, але не США». «Гарна новина полягає в тому, що Google допомагала шахраюваті Гілларі Клінтон. І що з цього вийшло?», - написав президент США.

Слід також зазначити, що країни НАТО збільшили свої витрати на оборону майже на 4% за рік.