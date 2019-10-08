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    У світі

    США підписали торговельну угоду з Японією

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    Дональд Трамп аплодує після підписання угоди з Японією, 7 жовтня 2019 року&nbsp; - США підписали торговельну угоду з Японією
    Дональд Трамп аплодує після підписання угоди з Японією, 7 жовтня 2019 року 

    Договір спростить доступ американських сільгоспвиробників на японський ринок

    Представники США і Японії на церемонії в Білому домі підписали угоду про торгівлю, повідомляють американські ЗМІ.

    Присутній на цьому заході президент США Дональд Трамп назвав угоду «дуже сильною і приголомшливою». На його думку, вона піде на користь американським фермерам, адже договір спростить доступ американських сільгоспвиробників на японський ринок.

    У кінці вересня Трамп оголосив про узгодження з Японією стартового етапу нової торговельної угоди.

    Трамп за підсумками зустрічі з прем'єром Японії Сіндзо Абе заявив, що вони «офіційно повідомляють про перший етап феноменальної нової торговельної угоди». Він додав, що в майбутньому слід очікувати подібних оголошень.

    Трамп пояснив, що угода відкриє японський ринок для американських товарів вартістю в $ 7 млрд. У обмін на це він пообіцяв скасування мит на низку японських товарів, що експортуються в США.

    Президент США зазначив, що тепер Вашингтон і Токіо працюють над подальшими положеннями цієї торговельної угоди. «Ми вже працюємо над другою фазою», - підкреслив Трамп.

     

    США Японія торгівля Дональд Трамп ринок
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