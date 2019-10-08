США запровадили санкції проти 28 організацій Китаю



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Обмеження будуть пов'язані з експортом та реекспортом

Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до санкційного списку через порушення прав мусульманської меншини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР).

Відповідний документ опублікований на сайті Федерального реєстру США.

Уряд Сполучених Штатів визначив згадані організації як такі, що здійснюють діяльністю, яка суперечить зовнішньополітичним інтересам Вашингтона.

«Ці організації залучені до порушення прав людини, високотехнологічного нагляду та масових затримання, які проводить Китай проти уйгурів, казахів та інших представників мусульманської меншини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі», - йдеться в документі

Обмеження будуть пов'язані з експортом та реекспортом, а також передбачають можливість відмови ліцензування поставок

За даними Управління верховного комісара ООН, у Китаї в таборах для ідеологічної обробки нацменшин - до 1 млн уйгурів.