Міністр енергетики США спростував тиск на Україну щодо «Нафтогазу»



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Міністр енергетики США заперечує тиск на уряд України у питанні зміни керівництва Нафтогазу Фото: АР

Перрі заявив, що лише рекомендував деякі кандидатури у відповідь на прохання українського уряду

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував інформацію про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розширити наглядову раду компанії «Нафтогаз» і включити в нього більше американських громадян.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами Перрі, він лише рекомендував деякі кандидатури у відповідь на прохання українського уряду.

«Історія, що ми сказали призначити людей, просто не відповідає дійсності. Ми давали рекомендації на прохання українського уряду, і будемо продовжувати», - сказав Перрі.

Також глава Міненерго США заявив, що рекомендував президенту США Дональду Трампу поговорити з Зеленським, щоб створити довіру серед американських чиновників, що в Україні дійсно проводять боротьбу з корупцією.

«Я кілька разів просив президента, що в інтересах США і України те, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили варіанти, які є», - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

До слова, Джуліані опублікував приватну переписку з експредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.