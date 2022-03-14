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    Окупаційна війна в Україні може погіршити ситуацію з пандемією – ВООЗ

    Hрівень вакцинації від Covid-19 в Україні становить близько 34%,&nbsp; - Окупаційна війна в Україні може погіршити ситуацію з пандемією – ВООЗ
    Hрівень вакцинації від Covid-19 в Україні становить близько 34%, 
    фото: ЮНИСЕФ

    Існує значний ризик серйознішого перебігу захворювання та смерті через низький рівень вакцинації в Україні

    Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєність тим, що війна в Україні може погіршити пандемію Covid-19. Про це пише CNN.

    З цієї причини ВООЗ намагається зробити більше для обмеження поширення інфекційних захворювань.

    Хоч захворюваність в регіоні зменшилася у порівнянні з попереднім тижнем, але існує значний ризик серйознішого перебігу захворювання та смерті через низький рівень вакцинації в Україні. У ВООЗ повідомили, що серед понад 2 мільйонів тих, хто втік з країни в сусідні райони – регіони із низьким рівнем вакцинації.

    За даними Our World In Data, рівень вакцинації від Covid-19 в Україні становить близько 34%, а в сусідній Молдові – близько 29%.

    З 3 по 9 березня в Україні та сусідніх країнах зафіксовано 791 021 новий випадок захворювання і 8 012 нових випадків смерті, йдеться у звіті ВООЗ, опублікованому в неділю.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 18 нападів на медичні установи в Україні. Також Міністр Ляшко закликав ВООЗ припинити співпрацю з Росією

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    Теги: міністр війна обстріл ВООЗ коронавірус #stoprussia
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    Окупаційна війна в Україні може погіршити ситуацію з пандемією – ВООЗ