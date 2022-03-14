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    Велика Британія ухвалила спеціальну програму для українців, які втекли від російської агресії

    Прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагається позиціонувати себе як одна з країн, що найбільше допомагає українцям в час російського вторгнення - Велика Британія ухвалила спеціальну програму для українців, які втекли від російської агресії
    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагається позиціонувати себе як одна з країн, що найбільше допомагає українцям в час російського вторгнення
    фото з відкритих джерел

    Британцям, які запропонують біженцям з України вільну кімнату або майно, уряд платитиме близько $450 в місяць

    Британія буде платити людям, які приймають українських біженців у своїх домівках. Таким чином уряд країни намагається послабити невдоволення громадськості через слабку реакцію уряду на гуманітарну кризу, яку вважають однією з найбільших у Європі з часів ІІ Світової війни, інформує «Голос Америки».

    За повідомленням уряду, нова британська програма «Дім для України» дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв'язків.

    Місцевим британцям, які запропонують біженцям вільну кімнату або майно на період принаймні шість місяців, уряд платитиме 350 фунтів стерлінгів (близько $450) в місяць.

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагається позиціонувати себе як одна з країн, що найбільше допомагає українцям в час російського вторгнення. Втім його уряд останнім часом критикують через затримку рішення щодо прийому біженців.

    Законодавці від основних політичних партій Британії критикували уряді вимоги, щоб українці отримували візи та проходили біометричні тести перед тим, як прибути до Британії. Кабінету Джонсона закидають, що їхні рішення ставлять у пріоритет бюрократію, замість добробуту тих, хто втікає від війни.

    Нова програма уряду передбачає, що до кінця наступного тижня представники британської громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи зможуть запропонувати біженцям житло на своїх вебсайтах.

    «Велика Британія стоїть з Україною в їхню найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє потребу якнайшвидше доставити якомога більше людей у безпечне місце», – заявив міністр з питань житлово-комунального господарства країни Майкл Гоув.

    «Я закликаю людей по всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує», – додав урядовець.

    Кожен, хто пропонує біженцям кімнату або будинок, повинен буде показати, що їхнє помешкання відповідає стандартам, їх також можуть перевіряти на наявність судимості.

    Раніше Агентство ООН у справах біженців повідомляло, що число осіб, які залишають Україну через небезпеку, може зрости до понад 4 мільйонів людей.

    Теги: війна Велика Британія уряд майно #stoprussia
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    Велика Британія ухвалила спеціальну програму для українців, які втекли від російської агресії