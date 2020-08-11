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    У світі

    США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини

    • Розсилка
    &nbsp;Дії Словаччини є захистом її суверенітету - Держдеп - США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини
     Дії Словаччини є захистом її суверенітету - Держдеп

    Висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб

    США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини. Про це написала офіційний представник держдепартаменту Морган Ортагус на своїй сторінці в Twitter.

    Ортагус зазначила, що дії Словаччини є захистом її суверенітету.

    Вона вважає, що МЗС Словаччини послали чіткий сигнал, що країна не зазнає політично мотивованих злочинних дій Росії на словацькій території або в Європі.

    Як повідомлялося, Словаччина вислала трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.

    Зазначається, що висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб.

    За даними джерел, близьких до силовиків, це були «розвідники з дипломатичним паспортом», що є поширеним способом прикриття російських агентів, йдеться в останньому щорічному звіті Словацької інформаційної служби (СІС) за 2018 рік. 

    Також висилка імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімчана Чангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.

    МЗС Росія США Словаччина шпигун Twitter
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