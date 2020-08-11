США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини
Висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб
США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини. Про це написала офіційний представник держдепартаменту Морган Ортагус на своїй сторінці в Twitter.
Ортагус зазначила, що дії Словаччини є захистом її суверенітету.
Вона вважає, що МЗС Словаччини послали чіткий сигнал, що країна не зазнає політично мотивованих злочинних дій Росії на словацькій території або в Європі.
Як повідомлялося, Словаччина вислала трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.
Зазначається, що висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб.
За даними джерел, близьких до силовиків, це були «розвідники з дипломатичним паспортом», що є поширеним способом прикриття російських агентів, йдеться в останньому щорічному звіті Словацької інформаційної служби (СІС) за 2018 рік.
Також висилка імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімчана Чангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.