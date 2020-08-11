США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини



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Дії Словаччини є захистом її суверенітету - Держдеп

Висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб

США привітали висилку російських дипломатів зі Словаччини. Про це написала офіційний представник держдепартаменту Морган Ортагус на своїй сторінці в Twitter.

Ортагус зазначила, що дії Словаччини є захистом її суверенітету.

Вона вважає, що МЗС Словаччини послали чіткий сигнал, що країна не зазнає політично мотивованих злочинних дій Росії на словацькій території або в Європі.

Як повідомлялося, Словаччина вислала трьох громадян РФ, які працювали в країні в якості розвідників під дипломатичним прикриттям.

Зазначається, що висилці російської «дипломатичної» трійки передувало кілька серйозних висновків про її діяльність на службі у російських спецслужб.

За даними джерел, близьких до силовиків, це були «розвідники з дипломатичним паспортом», що є поширеним способом прикриття російських агентів, йдеться в останньому щорічному звіті Словацької інформаційної служби (СІС) за 2018 рік.

Також висилка імовірно пов'язана з торішнім вбивством громадянина Грузії Зелімчана Чангошвілі в центрі німецької столиці, яке було сплановано і організовано російською контррозвідкою.