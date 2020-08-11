Трамп заявив, що неодмінно запросив би Путіна на саміт G7 в США



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Дональд Трамп хотів би бачити Володимира Путіна на зустрічі Великої сімки

Трамп розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів в США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що неодмінно запросив би на саміт G7 російського президента Володимира Путіна.

Про це Трамп повідомив під час пресконференції в Білому домі.

«Я неодмінно запросив би його на зустріч. Я думаю, що він важлива дійова особа», - сказав американський лідер у відповідь на відповідне питання журналіста.

Глава держави додав, що розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів в США.

Нагадаємо, Велика вісімка — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію.

Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн Великої сімки і формально виключена зі списку G8. У червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) — замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

До відома, місяць тому президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

До слова, Нідерланди почали нове розслідування проти Росії щодо катастрофи MH17. Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.