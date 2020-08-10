Підозрюють у шпигунстві: Словаччина висилає трьох російських дипломатів
МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь на вислання своїх дипломатів
Словаччина висилає російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.
Про це заявив речник МЗС країни Юрай Томага, передає газета Dennik.
«Я не можу вказати прізвища працівників російської дипмісії, але в той же час я підтверджую, що було прийнято рішення про висилку трьох працівників посольства Російської Федерації», - сказав Томага
За інформацією словацьиих спецслужб, їх діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.
«Було здійснено тяжкий злочин на території іншої країни-члена НАТО та ЄС. Я хотів би підкреслити, що ми зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Однак діяльність російських дипломатів у Словаччині повинна відповідати Віденській конвенції про дипломатичні відносини», - додав речник.
МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь на вислання своїх дипломатів, про це повідомило «РИА Новости» в Telegram.
«МЗС Росії пообіцяло дзеркальну відповідь на висилання дипломатів зі Словаччини», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що дипломати повинні покинути Словаччину до кінця цього тижня.