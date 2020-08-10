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    У світі

    Підозрюють у шпигунстві: Словаччина висилає трьох російських дипломатів

    • Розсилка
    Словаччина прийняла рішення вислати трьох співробітників посольства Росії в Братиславі - Підозрюють у шпигунстві: Словаччина висилає трьох російських дипломатів
    Словаччина прийняла рішення вислати трьох співробітників посольства Росії в Братиславі

    МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь на вислання своїх дипломатів

    Словаччина висилає російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

    Про це заявив речник МЗС країни Юрай Томага, передає газета Dennik.

    «Я не можу вказати прізвища працівників російської дипмісії, але в той же час я підтверджую, що було прийнято рішення про висилку трьох працівників посольства Російської Федерації», - сказав Томага

    За інформацією словацьиих спецслужб, їх діяльність суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

    «Було здійснено тяжкий злочин на території іншої країни-члена НАТО та ЄС. Я хотів би підкреслити, що ми зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин з Росією. Однак діяльність російських дипломатів у Словаччині повинна відповідати Віденській конвенції про дипломатичні відносини», - додав речник.

    МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь на вислання своїх дипломатів, про це повідомило «РИА Новости» в Telegram.

    «МЗС Росії пообіцяло дзеркальну відповідь на висилання дипломатів зі Словаччини», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що дипломати повинні покинути Словаччину до кінця цього тижня.


    МЗС ЄС Росія Словаччина дипломатичний конфлікт Telegram час
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