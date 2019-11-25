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    У світі

    США відновили операцію проти терористів ІДІЛ в Сирії

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    Війська США у Сирії - США відновили операцію проти терористів ІДІЛ в Сирії
    Війська США у Сирії

    Американські солдати і сотні сирійських курдських бійців возз'єдналися, щоб провести великомасштабну місію зі знищення і захоплення бойовиків ІДІЛ

    Американські військові поновили контртерористичну місію проти «Ісламської держави» на півночі Сирії.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Зазначається, що 22 листопада американські солдати і сотні сирійських курдських бійців возз'єдналися, щоб провести великомасштабну місію зі знищення і захоплення бойовиків ІДІЛ у провінції Дейр-ез-Зур, приблизно в 190 км на південь від турецького кордону.

    «Протягом наступних днів і тижнів темп нарощуватиметься проти залишків ІДІЛ», - заявив командувач Центрального командування збройних сил генерал Кеннет Мак-Кензі.

    Нагадаємо, 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення військ із Сирії. Він пояснив своє рішення остаточною перемогою над терористами ІДІЛ.

    До слова, російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії.

    ІДІЛ США Сирія тероризм військові Ісламська держава курди
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