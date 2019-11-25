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    Новини

    СБУ попередила про антитерористичні навчання в Івано-Франківську

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    <p>Тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння</p> - СБУ попередила про антитерористичні навчання в Івано-Франківську

    Тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння

    Фото: Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області

    Управління СБУ в Івано-Франківській області звернулося до громадян з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей

    Упродовж 25-26 листопада в Івано-Франківську відбудуться антитерористичні навчання.

    Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

    Зазначається, що тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння.

    У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

    «Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо», - говориться у повідомленні.

    Управління СБУ в Івано-Франківській області звернулося до громадян з проханням зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

    «Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства», - підкреслили в СБУ.

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