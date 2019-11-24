«Русскій мір» путінського розливу небезпечніший для світу, ніж «Ісламська держава»

У Росії молоде покоління будуть вчити дробити кістки і відрубувати руки-ноги заручникам?

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«Фонтанка» обнаружила, что один из садистов, пытавших, а затем расчленивших сирийца в известном видеоролике, сейчас занимается патриотическим воспитанием российских школьников. Такой «Иван Кузьмич - наставник молодых».

Вот они какие - российские патриоты эпохи Путина. Юношам теперь есть на кого ровняться, «делать жизнь с кого».

В свое время ИГИЛ тоже постил кадры расправ над своими врагами. Но это была лишь бледная тень зверств российских боевиков. Исламисты молча рубили своим жертвам головы. «Наши» же пытают, забивают, расчленяют, сжигают с огоньком, хохотком, шутками-прибаутками.

Сейчас один из них передает свое мастерство молодому поколению, готовит смену, готовую дробить кости и отрубать руки-ноги у еще живых заложников в любой точке земного шара.

ИГИЛ - это, конечно, страшно. Но «Русский мир» путинского разлива - еще опасней для всего мира.





Джерело: Deutsche Welle

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