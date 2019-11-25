Російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії
Армія РФ знищила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра
Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових за останню добу захопила стратегічно важливе селище Розум Халахіль і висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації.
Про це повідомляє Anadolu.
Селище Розум Халахіль вважалося першою лінією оборони на шляху до міста Маарет-ен-Нуман.
Авіація армії Асада завдала ударів по місту Кафранбіль, селищу Кеферумма, а також низці сіл.
Водночас авіація Росії завдала повітряних ударів по містам Маарет-ен-Нуман і Кенсафра, селищам Кафр Ваді, Мааретхирми, Ум Мушейріф, Брейс, Тавіль Халіб і Мааретеннісан.
У селищі Мааретеннісан загинули троє мирних мешканців, а в Брейіс поранені п'ятеро сирійців.
Російська армія, зокрема, розбомбила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра. Крім того, зруйнована одна з міських мечетей.
Населення в страху перед російськими бомбардуваннями здебільшого покинуло міські квартали, що дозволило зменшити число жертв.
After destroying a #hospital in Idlib last night, continues its campaign with a targeted air strike on a #bakery this morning.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 25 ноября 2019 г.
A scorched earth strategy, solely aimed at civilian infrastructure.
"When no one can live here anymore, also rebels can't."https://t.co/YP7NrmVWEM
Головний лікар лікарні Алі Хушшум повідомив, що повітряний удар по медустанові завдали в ніч на 25 листопада. «Будівля лікарні, де на безкоштовній основі діяли відділення педіатрії, урології, хірургії, пологове відділення повністю зруйновано. Щомісяця тут надавали допомогу 6500 хворим», - сказав він.
Хушшум зазначив, що за сім хвилин до авіаудару надійшло повідомленні про повітряні удари по довколишньому селищу Кафр Ваді, що стало приводом для ухвалення рішення про евакуацію персоналу і хворих.
«Десятки тисяч мешканців 35 населених пунктів району Джабель аль Завіе позбулися медичних послуг», - сказав Хушшум.