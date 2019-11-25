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    Російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії

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    Повітряний удар по медустанові росіяни завдали в ніч на 25 листопада - Російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії
    Повітряний удар по медустанові росіяни завдали в ніч на 25 листопада

    Армія РФ знищила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра

    Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових за останню добу захопила стратегічно важливе селище Розум Халахіль і висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Селище Розум Халахіль вважалося першою лінією оборони на шляху до міста Маарет-ен-Нуман.

    Авіація армії Асада завдала ударів по місту Кафранбіль, селищу Кеферумма, а також низці сіл.

    Водночас авіація Росії завдала повітряних ударів по містам Маарет-ен-Нуман і Кенсафра, селищам Кафр Ваді, Мааретхирми, Ум Мушейріф, Брейс, Тавіль Халіб і Мааретеннісан.

    У селищі Мааретеннісан загинули троє мирних мешканців, а в Брейіс поранені п'ятеро сирійців.

    Російська армія, зокрема, розбомбила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра. Крім того, зруйнована одна з міських мечетей.

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