Російська авіація розбомбила важливу лікарню у Сирії

Армія РФ знищила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра

Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових за останню добу захопила стратегічно важливе селище Розум Халахіль і висоту Мушейріф на південному сході Ідлібської зони деескалації.

Про це повідомляє Anadolu.

Селище Розум Халахіль вважалося першою лінією оборони на шляху до міста Маарет-ен-Нуман.

Авіація армії Асада завдала ударів по місту Кафранбіль, селищу Кеферумма, а також низці сіл.

Водночас авіація Росії завдала повітряних ударів по містам Маарет-ен-Нуман і Кенсафра, селищам Кафр Ваді, Мааретхирми, Ум Мушейріф, Брейс, Тавіль Халіб і Мааретеннісан.

У селищі Мааретеннісан загинули троє мирних мешканців, а в Брейіс поранені п'ятеро сирійців.

Російська армія, зокрема, розбомбила єдину на півдні Ідліба лікарню «Ківан» в місті Кенсафра. Крім того, зруйнована одна з міських мечетей.

After destroying a #hospital in Idlib last night, continues its campaign with a targeted air strike on a #bakery this morning.

A scorched earth strategy, solely aimed at civilian infrastructure.

"When no one can live here anymore, also rebels can't."https://t.co/YP7NrmVWEM