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    США вітають зусилля з припинення конфлікту у Нагірному Карабасі

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    Сторони наголосили на важливості двостороннього партнерства між США та Вірменією - США вітають зусилля з припинення конфлікту у Нагірному Карабасі
    Сторони наголосили на важливості двостороннього партнерства між США та Вірменією

    Вчора відбулася розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна

    США вітають зусилля із пошуку тривалого політичного вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі.

    Про це йшлося під час розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена та прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, – повідомляє Укрінформ.

    «Держсекретар привітав зусилля із пошуку тривалого політичного вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі, що піде на користь жителям регіону», – сказав Прайс.

    Він додав, що «секретар Блінкен та прем’єр-міністр Пашинян наголосили на важливості двостороннього партнерства між США та Вірменією». «Секретар наголосив на важливості поваги до верховенства права та демократичних інституцій, а також висловив нашу незмінну підтримку розвитку демократичних процесів та інститутів у Вірменії», – зауважив речник.

    У листопаді 2020 року Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху – анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

    Як повідомлялося, 25 лютого Генштаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду та прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його у невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій та критичній для вірменського народу ситуації. У той же день Пашинян під час прямого ефіру заявив, що ухвалив рішення звільнити з посади очільника Генштабу Оніка Гаспаряна.

    Теги: США Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах конфликт
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