Спроба військового перевороту у Вірменії: Пашинян запевнив, що армія на його боці

Нікол Пашинян заявив, що не збирається їхати з Вірменії

Пашинян заявив, що небезпека перевороту керована, армія підпорядковується прем'єру

Ситуація після спроби військового перевороту у Вірменії керована. Збройні сили підпорядковані прем'єру. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am

За його словами, небезпека зіткнень завжди є, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.

«Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити», - зазначив Пашинян.

Він також заявив, що небезпека перевороту на даний момент керована, а армія підпорядковується «народу і прем'єру».

«Я вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, - ред.) емоційна реакція. І до наших братів ми не повинні ставитися строго», - додав прем'єр Вірменії.

Пашинян заявив своїм прихильникам, що не збирається їхати з Вірменії. Під час акції протесту у Єревані також сталася штовханина між прихильниками прем'єра та опозиціонерами.

Нагадаємо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії вимагали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту. Він також вже ініціював звільнення начальника сого генерального штабу Оніка Гаспаряна.

Зазначимо, що цього тижня у столиці Вірменії Єревані поновилися акції протесту, на яких демонстранти вимагали відставки вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Зазначимо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

Між іншим, у грудні минулого року Пашинян заявляв про готовність піти у відставку.