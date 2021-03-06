Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2»

У Сенаті США вимагають накладати санкції на кораблі та компанії, які будують трубопровід Путіна

«Перестаньте м'яко ставитися до Росії», – звернувся до адміністрації Джо Байдена сенатор

Сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

Про це повідомляє Bloomberg.

Сенатор підтвердив, що буде продовжувати блокування призначення Бернса до нових санкцій.

«Я перестану затримувати призначення, коли адміністрація Байдена виконає своє юридичне зобов'язання накладати санкції на кораблі та компанії, які будують трубопровід Путіна. Дотримуйтесь закону. Перестаньте м'яко ставитися до Росії», – повідомив Круз.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2».

Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

Зазначимо, що наразі Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією.