Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження

Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном

«Повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити» – Байден

Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроєкт, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.

«Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити», – заявила Псакі.

Нагадаємо, 5 березня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії.

Як повідомлялося, в Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

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