  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном - Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження
    Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном

    «Повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити» – Байден

    Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.

    Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

    Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроєкт, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.

    «Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити», – заявила Псакі.

    Нагадаємо, 5 березня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії.

    Як повідомлялося, в Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

    Читайте також:
    Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2»
    Теги: США ЦРУ військові президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies