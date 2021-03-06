Байден заявив про готовність переглянути свої військові повноваження
«Повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити» – Байден
Президент США Джо Байден визнає необхідність переглянути повноваження глави держави у використанні військової сили за кордоном. Адміністрація готова до обговорення конкретних рамок для президентських повноважень в даній сфері.
Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.
Раніше американські сенатори Тім Кейн і Тодд Янг від Демократичної і Республіканської партій подали законопроєкт, що обмежує повноваження президента США при застосуванні військової сили.
«Байден згоден, що повноваження на використання військової сили існують вже 20 років і давно застаріли, їх необхідно оновити», – заявила Псакі.
Нагадаємо, 5 березня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії.
Як повідомлялося, в Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».