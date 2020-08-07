США ввели санкції проти чиновників Гонконгу



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США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб

За обмеження автономії Гонконгу та свободи вираження думок і зібрань громадян Гонконгу під санкції потрапили 11 посадовців

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 серпня, ввели санкції проти 11 гонконгських посадовців за сприяння в обмеженні автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що за обмеження автономії Гонконгу та свободи вираження думок і зібрань громадян Гонконгу під санкції потрапили:

Керрі Лам - голова адміністрації Гонконгу;

Кріс Тан - комісар поліції Гонконгу;

Стівен Ло - колишній комісар Гонконгу;

Джон Лі Качю - секретар з держбезпеки Гонконгу;

Тереза Ченг - секретар з питань юстиції Гонконгу;

Ерік Цанг - секретар з конституційних та материкових питань Гонконгу;

Ся Баолун - директор Управління справами Гонконгу;

Чжан Сяомін - заступник директора Управління справами Гонконгу;

Ерік Чан - генсекретар Комітету з захисту нацбезпеки Гонконгу.

«Сполучені Штати підтримують народ Гонконгу, і ми будемо використовувати наші інструменти та органи влади, щоб переслідувати тих, хто підриває їх автономію», - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, раніше пакет санкцій проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу ухвалила Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть застосовуватися для репресій в Гонконгу.

Як відомо, законодавчі збори Китаю схвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає Китаю право застосовувати в Гонконзі національні закони і відкривати там представництва спецслужб.

США засудили КНР за «одностороннє нав’язування» Гонконгу нового закону та заявили про можливість запровадження санкцій. Китай звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи.