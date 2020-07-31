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    У Гонконгу перенесли вибори через коронавірус

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    На минулих виборах опозиція до офіційного Пекіну здобула більшість голосів&nbsp; - У Гонконгу перенесли вибори через коронавірус
    На минулих виборах опозиція до офіційного Пекіну здобула більшість голосів 
    Фото: CGTN Official

    У місті щодоби виявляють більше сотні інфікованих

    Влада Гонконгу оголосила про перенесення виборів до законодавчих зборів через коронавірус на вересень 2021 року. Про це повідомляє BBC.

    За словами Керрі Лам, призначеної з Пекіна керівниці Гонконгу, це було найважче рішення за останні сім місяців.

    Керрі Лам зазначила, що у Гонконзі 4,4 млн виборців і проведення виборів може призвести до спалаху захворюваності, а заходи дистанціювання не дозволять проводити агітацію.

    Також керівниця Гонконгу вказує на те, що багато виборців зараз знаходяться на території материкового Китаю і не зможуть брати участь у виборах, поки тривають карантинні обмеження.

    Нагадаємо, що з 2019 року в місті відбуваються протести у відповідь на спроби обмежити автономію Гонконгу. Також щодоби у Гонкозі виявляють більше 100 нових інфікованих людей.

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    вибори Китай Гонконг влада коронавірус
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