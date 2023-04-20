Стало відомо, яка країна незабаром обжене Китай за кількістю населення

Закони Китаю, які дозволяли мати лише одну дитину в сім'ї, сприяли старінню населення

До середини 2023 року Індія стане найбільш густонаселеною нацією у світі та перевршить навіть Китай, який досі є найбільш населеною країною світу. Про це пише Politico з посиланням на звіт ООН.

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За даними ООН, Індія на шляху до того, щоб стати найбільш густонаселеною нацією у світі – до середини 2023 року вона може випередити Китай на 2,9 млн осіб.

Очікується, що на той момент в Індії буде проживати приблизно 1,4286 млрд людей на противагу 1,4257 млрд в материковому Китаї. Точну дату, коли це станеться, неможливо розрахувати через обмеженість даних про населення, пояснюють демографи.

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Як зазначається, Китай має найбільше населення у світі принаймні з 1950 року, коли ООН почала оприлюднювати ці дані. І в Китаї, і в Індії проживає понад 1,4 млрд осіб, а разом вони становлять більше третини з восьми млрд людей у ​​світі.

Видання пише, що Індія не мала б стати найбільш густонаселеною до кінця цього десятиліття, однак усе змінилося через падіння рівня народжуваності в Китаї. Так, через закони КНР сім’ї народжували менше дітей.

Попри те, що вже як сім років уряд відмовився від своєї «політики однієї дитини», населення Китаю старіє через стагнацію. Натомість Індія має набагато молодше населення, вищий рівень народжуваності та зниження дитячої смертності за останні три десятиліття, ніж КНР.

У середу, 19 квітня, речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відреагував на звіт ООН словами, що демографічний дивіденд країни залежить не лише від кількості, але й від якості.

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«Населення важливе, як і талант... Демографічний дивіденд Китаю не зник, дивіденд талантів має місце, і імпульс розвитку залишається сильним», – сказав Ван.

Нагадаємо, що видання Bloomberg із посиланням на дані організації World Population Review писало, що в 2022 році населення Індії перевищувало населення Китаю на п'ять мільйонів осіб. Кількість мешканців КНР скоротилася вперше з 1960-х років.