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Україна проведе «повну мобілізацію» населення – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна проведе «повну мобілізацію» населення – The Washington Post
Розвідка США прогнозує, що Україні доведеться провести «повну мобілізацію» свого населення
фото: Генштаб

Патова ситуація змусить Москву використовувати «деградовані резерви через скорочення бойової потужності»

Нова порція секретних документів Пентагону свідчить, що розпочата Росією війна триватиме й у 2024. Сторони не матимуть значних переваг через брак військ і боєприпасів для ефективних операцій. Патова ситуація також призведе до того, що Україна запровадить «повну мобілізацію» свого населення. Про це йдеться у найсекретніших «‎злитих» файлах розвідки США, пише The Washington Post.

Як зазначається у документі, через відсутність бажання обох сторін проводити переговори, а також через бажання російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну, українській стороні доведеться запровадить «повну мобілізацію» свого населення, що залишилося. Як прогнозується у злитому документі, Україна відправить ще більше молодих чоловіків на лінію фронту. У той же час патова ситуація змусить Москву використовувати «деградовані резерви через скорочення бойової потужності», йдеться в документі. Кремль також, ймовірно, «прискорить» зусилля з інтеграції захоплених територій до складу Росії. 

Також зазначається, що у той же час Україна, ймовірно, посилить свою залежність від ударів на російській території.  Деякі американські чиновники стривожені, що такі атаки можуть змусити президента Володимира Путіна до ескалації конфлікту або дати Китаю привід почати надавати летальну підтримку Росії.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що у нібито «витоку секретних документів» щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників.

До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Читайте також: Витік секретних документів США може бути спецоперацією спецслужб РФ. Яка мета?
Теги: розвідка США контрнаступ переговори населення Україна документи війна

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