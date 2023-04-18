Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна: деталі (фото)

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Володимира Путіна за «сприяння миру в усьому світі»

Китай вважає Путіна «видатним державним діячем» і заявив, що той зробив «важливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі»

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Володимира Путіна за «сприяння миру в усьому світі» під час їхньої зустрічі в Кремлі.

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Як повідомив Bloomberg, китайська влада опублікувала відеоролик зустрічі, що відбулася в неділю, в якому помітно, як китайський міністр зачитує з листа заздалегідь підготовлений текст.

У цій промові Лі назвав Путіна «видатним державним діячем» і заявив, що той зробив «важливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі».

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Видання зазначає, що ці висловлювання китайського міністра не увійшли до офіційних прес-релізів ані китайської, ані російської сторони.

Увесь 2022 рік Китай декларував свій нейтралітет по відношенню до російсько-української війни. При цьому Пекін стверджував, що Захід повинен поважати інтереси Росії.

Також Пекін жодного разу прямо не засудив сам факт військового вторгнення Росії в Україну.

На початку цього року, американські офіційні особи почали виступати з попередженнями, що Китай, ймовірно, готується почати поставки зброї в Росію. Минулого тижня очільник МЗС Китаю публічно заявив, що Пекін не має наміру постачати зброю жодної зі сторін.

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Окрім цього, у лютому Китай представив «мирний план» щодо врегулювання конфлікту в Україні. Хоча в цьому плані були заклики до поваги суверенітету всіх країн, він не містив заклику до Росії вивести війська і припинити агресію.

Між тим, Китай розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією і продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством для пошуку політичного врегулювання «кризи в Україні». Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи питання стосовно аргументів Пекіна для зміцнення військових зв’язків із Москвою на тлі триваючої агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.