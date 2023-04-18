Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна: деталі (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна: деталі (фото)
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Володимира Путіна за «сприяння миру в усьому світі»
фото з вільних джерел

Китай вважає Путіна «видатним державним діячем» і заявив, що той зробив «важливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі»

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Володимира Путіна за «сприяння миру в усьому світі» під час їхньої зустрічі в Кремлі. 

Як повідомив Bloomberg, китайська влада опублікувала відеоролик зустрічі, що відбулася в неділю, в якому помітно, як китайський міністр зачитує з листа заздалегідь підготовлений текст. 

У цій промові Лі назвав Путіна «видатним державним діячем» і заявив, що той зробив «важливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі».

Видання зазначає, що ці висловлювання китайського міністра не увійшли до офіційних прес-релізів ані китайської, ані російської сторони. 

Увесь 2022 рік Китай декларував свій нейтралітет по відношенню до російсько-української війни. При цьому Пекін стверджував, що Захід повинен поважати інтереси Росії.

Також Пекін жодного разу прямо не засудив сам факт військового вторгнення Росії в Україну.

На початку цього року, американські офіційні особи почали виступати з попередженнями, що Китай, ймовірно, готується почати поставки зброї в Росію. Минулого тижня очільник МЗС Китаю публічно заявив, що Пекін не має наміру постачати зброю жодної зі сторін.

Окрім цього, у лютому Китай представив «мирний план» щодо врегулювання конфлікту в Україні. Хоча в цьому плані були заклики до поваги суверенітету всіх країн, він не містив заклику до Росії вивести війська і припинити агресію.

Між тим, Китай розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією і продовжуватиме працювати з міжнародним співтовариством для пошуку політичного врегулювання «кризи в Україні». Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи питання стосовно аргументів Пекіна для зміцнення військових зв’язків із Москвою на тлі триваючої агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив робочий візит до Москви. Глава КНР зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн. Для очільника КНР це був перший державний візит до РФ за чотири роки.

Теги: міністр Китай путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гвалтівники, які намагаються повернути історію назад, приречені
Путінська Росія та реванш ґвалтівників
16 квiтня, 18:11
Сі Цзіньпін на зустрічі у Путіна
Кілька думок щодо візиту Сі до РФ
20 березня, 16:20
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters
Північна Корея знову запустила балістичну ракету – Reuters
19 березня, 07:38
Розпочати повномасштабну війну раніше не дозволяла ситуація у російській економіці, заявив Путін
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
19 березня, 15:13
Уряд обіцяє підвищення пенсій у квітні: кого це стосується
Уряд обіцяє підвищення пенсій у квітні: кого це стосується
29 березня, 05:00
Начальник Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос
Греція планує передати Україні ще один пакет військової допомоги: що очікувати
6 квiтня, 09:59
Туреччина планує знизити свою залежність від імпорту газу
Передвиборчий сюрприз: Ердоган вигадав, як позбавитись від імпорту російського газу
10 квiтня, 16:38
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
4 квiтня, 21:02
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Вчора, 17:27

Політика

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна: деталі (фото)
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив Путіна: деталі (фото)
«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»
«Ходячий цвинтар» зупинився. Невзоров пояснив, чому Путін скасував «Безсмертний полк»
Суд заарештував росіянина, який пішов пішки через кордон, аби воювати у ЗСУ
Суд заарештував росіянина, який пішов пішки через кордон, аби воювати у ЗСУ
«На фронті як у нас справи?»: Лукашенко вигадав, як допомогти голові «ДНР»
«На фронті як у нас справи?»: Лукашенко вигадав, як допомогти голові «ДНР»
Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу
Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу
Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон
Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
60K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
50K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
25K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
24K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
8906
Фірташ, Коломойський, Пінчук. Як олігархи розжилися на телемарафоні

Новини

«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00
«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Вчора, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
17 квiтня, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту