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    У світі

    Стало відомо, коли ЄС може запровадити санкції проти РФ через вирок Навальному

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    Олексій Навальний&nbsp;повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців - Стало відомо, коли ЄС може запровадити санкції проти РФ через вирок Навальному
    Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців

    Євросоюз готує санкції стосовно Росії через справу Навального

    Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

    Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

    Однак, за його даними, Євросоюз не встигне підготувати їх до розгляду на засіданні Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ 22 лютого.

    Журналіст заявив, що зараз можна чекати певну політичну домовленість з цього приводу з тим, що офіційне схвалення заходів санкцій буде ймовірно на засіданні Європейської ради (саміті Євросоюзу) в березні.

    Як відомо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

    Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

    23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.

    Теги: ЄС Росія санкції Європа отруєння Олексій Навальний права людини журналіст вирок
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