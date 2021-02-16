Стало відомо, коли ЄС може запровадити санкції проти РФ через вирок Навальному

Олексій Навальний повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців

Євросоюз готує санкції стосовно Росії через справу Навального

Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Однак, за його даними, Євросоюз не встигне підготувати їх до розгляду на засіданні Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ 22 лютого.

Журналіст заявив, що зараз можна чекати певну політичну домовленість з цього приводу з тим, що офіційне схвалення заходів санкцій буде ймовірно на засіданні Європейської ради (саміті Євросоюзу) в березні.

Як відомо, адвокати російського опозиціонера Олексія Навального звернулися до Комітету міністрів Ради Європи у зв'язку з невиконанням Росією рішення ЄСПЛ у «справі Ів Роше».

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.